Defontaine HUGO

Etudiant en 5 ème année d'école d'ingénieur généraliste HEI, j'ai choisi de m'orienter vers le domaine des énergies car c'est un secteur d'avenir. Etant attiré par les techniques d'extraction et les différentes forme d'énergie alternative pouvant réduire l'utilisation du nucléaire, ainsi que par une distribution plus intelligente de l'énergie, je voudrais profiter de l'expérience et du savoir-faire d'un grand groupe afin d'enrichir mes connaissances dans ces domaines. J'ai développé au cours de ma formation des compétences techniques et managériales qui me seront indispensable pour le travail en équipe sur des projets innovants porteurs d'enjeux technologiques.



Mes compétences :

lean manufacturing

Energétique

Electrotechnique

Distribution de l'énergie électrique

Management

Gestion de la qualité