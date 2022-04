Dégaël Yataumey SARAKA

Etudiant en master 2 droit des assurances à l'université de Lille, je suis à la recherche active d'un stage de fin d'étude.

Ma formation très portée sur le monde des entreprises me permet d’acquérir des compétences dans l'amélioration et l'élaboration de documents contractuels, la gestion de sinistres amiables et judiciaires, la rédaction d'actes juridiques.



De plus une première expérience en cabinet d'avocats m'a permis d'effectuer des missions de:

*Suivi juridique des dossiers

*expertise juridique

*veille juridique (évolution de la réglementation et de la jurisprudence)

* gestion de contentieux ( amiable, en paiement, préparation de médiation)