Deger KUDLUG

Je suis le dirigeant d'un groupe de "BTP et de promotion immobilière" employant plus de 100 personnes,situé à marne la vallée , et réalisant près de 80 Millions d'euros de chiffres d'affaires consolidé.

Je recherche de nouveaux collaborateurs pour continuer notre croissance, et notamment des ingénieurs de travaux, prix , methode...



Mes compétences :

Juriste d'affaires

Finance

Manager

Promotion immobilière

BTP

SCPI