Degert BRIGITTE

Agent immobilier depuis 23 ans mon agence a et b immobilier a rejoint la coopérative LADRESSE de la FNAIM dès ses débuts - j'aime particulièrement estimer les biens - ma collaboratrice Cathy Detcherry, juriste est en charge de la gérance et je la trouve particulièrement professionnelle donc je me suis associée avec elle début 2015 afin que l'agence perdure, et je suis sûre qu'elle va réussir avec son mélange de fermeté et de gentillesse, sans compter l'humour!!.



Mes compétences :

L evaluation des biens