Degla Sylvano WOUYA

Très dynamique, mes formations et mes expériences me permettent aujourd'hui d'être opérationnel très rapidement et m'impliquer dans n'importe quel défi.

Mes domaines de compétences sont divers et variés :

• Matériaux innovants et durabilité des constructions

• Étude du comportement thermique et mécanique des matériaux

• Pathologies et réhabilitations des constructions

• Transfert de masse et de chaleur en génie civil

• Conception et dimensionnement des structures

• Méthodes numériques et expérimentales

• Gestion des opérations de construction

• Technique routière

• Maîtrise des techniques de la préfabrication des éléments structuraux du bâtiment

Je dispose d'un bagage technique divers et très développé pouvant apporté une présence utile et rigoureuse au sein d'une entreprise. Je travaille constamment sur ma personnalité et mes compétences pour répondre aux exigences du marché. N'hésitez donc pas à me contacter pour plus d'informations.



Au plaisir de vous lire



Mes compétences :

Robot Structural Analysis

Archicad

RDM6

Résistance des matériaux

AutoCAD

SVoffice

Microsoft Project

Méthode des éléments finis

Cast3m

Abaqus

GRATEIC

CODETI

Hydraulique

Eurocodes

AUTODESK REVIT