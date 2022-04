Degrange NATHALIE

Ma riche expérience en tant que technicienne Qualité en Production et R&D m'a permis d'appréhender toutes les facettes de mon métier. Du contrôle produits finis en passant par la Recherche et le Développement, j'ai également fait partie du service Qualité.

J'ai assuré au quotidien la réalisation des essais à l'échelon laboratoire et production, l'amélioration des procédés de fabrication,je maitrise :la calorimétrie, viscosimétrie, la stabilité dimensionnelle, les préparations de vernis......

Autonome et dynamique j'aime beaucoup la diversité : être l'interface entre les besoins clients, les améliorations fournisseurs, la production, le service Qualité et le Direction.



Mes compétences :

Assistance technique

Calorimetrie

Enduction

Production

technicienne

Technique