Dégué KONE

Salut, je repond à l'état civil au nom de KONE DEGUE, Géologue de formation. Après avoir obtenu une Licence et une Maitrise de Géologie( mine, pétrole, hydrologie hydrogéologie et géotechnique), je fais une spécialisation c'est à dire un DEA( Diplome d'Etude Approfondie) en science de la Terre et des ressources minières: option PETROLOGIE et METALLOGENIE à l'Université Félix Houphouét Boigny d'ABIDJAN cocody (COTE D'IVOIRE). Dépuis juin 2012 Géologue stagiaire sur les projets d'exploration (Near mining) de NEWCEST COTE D'IVOIRE à Oumé.