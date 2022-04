Déguène DIOP

Je suis à la recherche d'une collaboration possible avec une entreprise qui me permettra de donner à ma carrière l'élan que je souhaite lui apporter. Je suis à l'écoute d'une opportunité de carrière partout en France et à l'étranger également.



Mes compétences :

Réseau

Télécommunications

Gestion de projet

Linux

VOIP

Sécurité

VoIP (Voice over IP)

VMware

TOIP

TCP/IP

Multicast

Microsoft Windows

LAN/WAN > VLAN

Cisco Switches/Routers

Audit