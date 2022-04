Dehaini ANITA

Motivée, ambitieuse et rigoureuse, la réussite est mon but premier. Aventurière et voyageuse, l'exploration du commerce mondial est mon défi. Je parle couremment Français, Anglais, Espagnol et Arabe.

Mon internationalisation a commencé avec mon stage de 3 mois à Dubai,aux EAU,en 2007. Puis le Sénégal, avec son port situé à Dakar, m'a permi de découvrir la pratique de la logistique. J'ai réussi par ailleurs à effectuer un stage de 3 semaine au BA160 (base aérienne militaire Sénégal Mermose), qui m'a apporter une phylophie disciplinaire et les joies du travail d'équipe.



J'aime l'effort et le surpassement de soie, j'aime le contact avec les gens, j'aime concilier bureau et terrain.



Mes compétences :

Communication

Dynamisme

Logique

Perseverance

Rigueur