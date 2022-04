Dehaoui MOHAMED

__________________***Merci d'avoir consacrer votre temps pour observer mon profil***___________________

_______________________Je suis un Technicien installateur Electricité-Telecom _________________________

____Endurant et aimant le travail en équipe, mon objectif est d'acquérir d'avantage des expérience et de pouvoir ___ _______Mettre à profit mes compétences en travaillant sur des différents projets techniques et en___________

________________________Participant activement à l'évolution technologique____________________________

___________________________________ Dans le secteur des_______________________________________ ___________________________________Télécommunications______________________________________



Mes compétences :

Electricité

Télécommunication