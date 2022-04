Dehbal NEJM EDDINE

L’expérience acquise depuis seize ans m’a permis d’avoir un grand bagage dans le domaine du bâtiment, ainsi que l’environnement de l’immobilier.

Ainsi que j’étais formateur dans le domaine de l’électricité, je forme plusieurs stagiaires sur toute la période de l’année .l’expérience qui ont eu au saint de l’entreprise les a permis de réussir avec mention très bien pour les plus part,

Aussi ma première expérience dans l’immobilier m’a permis d’enrichir mon savoir faire par la mise en place d’alertes perspicaces pour les renouvellements des baux, l’élaboration d’une vrai politique de recouvrement où le dialogue et la diplomatie minimisent les impayés et favorise un climat serein et de confiance entre les Collaborateurs et les locataires, gestion de l’établissement de l’état des lieux sortant et entrant.

Je suis un homme de terrain, mes connaissances techniques dans l’immobilier me permettent de gérer en parfaite autonomie les contrats, l’entretien courant et les sinistres.

Gérer un patrimoine immobilier, c’est le connaître et le visiter et ne pas hésiter à créer de liens avec les commerçants et les acteurs de la vie locale.





Mes compétences :

Immobilier