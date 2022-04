Mme Dehbia FELLAK, 28 ANS ,mariée, habite à Clichy la garenne ancien Cadre de Gestion en comptabilité et Finance au sein de la Filiale AVIGA appartenant au groupe GAC ORAC Alger spécialisée dans la production et la commercialisation des produits agricoles, va démarrer une formation de Master professionnel en comptabilité, Audit, Contrôle de gestion, au sein de l'ESAM Paris Ecole de Management et Finance, est à la recherche d'un poste comptable en alternance dans tout type d'entreprise à compter du 05 septembre 2016.



Mes compétences :

Procéder aux opérations de clôture.

Procéder aux inventaires des Stocks et Investissem

Classer et archiver les documents comptables.

Effectuer les paiments fournisseurs et encaissemen

Elaborer les déclarations fiscales TVA,IS

Elaborer le compte d'exploitation.

Réaliser les rapprochement bancaires.

Analyser et lettrer les comptes.

Controler et enregistrer les documents comptables.

Elaborer le rapoport d'activité mensuel et annuel.

Participer à la consolidation.