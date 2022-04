Dehédin CÉLINE

Dans la logique et la continuité de mon parcours professionnel, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière et aborder ainsi le marché du travail en évoluant vers le soin, l’animation et l’accompagnement des personnes en difficultés et/ou déficientes. Le métier d'accompagnant éducatif et social (ex AMP) demande, humanité et respect de l’autre, et me permet de mettre en œuvre mes compétences transversales, acquises précédemment dans le milieu de la communication (notamment dans le milieu de la musique, du théâtre et de l'animation).

C’est la raison pour laquelle, je suis en recherche d'un poste d’aide médico psychologique (AMP) au sein d’une structure pour personnes handicapées.

Lors de mes différentes expériences professionnelles, j’ai acquis beaucoup d’autonomie sur les actes de soin et de stimulation, je ne serais donc pas un poids supplémentaire pour vos équipes, mais plutôt un renforcement !



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sauveteur secouriste du travail

Travail en équipe

Méthode Montessori

Soins De Nursing

Méthode Snozeelen

Analyse des besoins