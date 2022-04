Dehi Victoire OULAI

Titulaire d'un Master en Eau,Environnement et Assainissement à l'Université FHB d'Abidjan

Mes champs de prédilections sont les suivants:

1- Assainissement et planification pour une gestion durable des ressources en eau;

2-Protection des sites vulnérables à la pollution pour une gestion efficiente des ressources en eau.

Ma vision est de répondre à l' objectif 6 de Développement Durable (ODD) qui consiste à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

ArcGIS > ArcView