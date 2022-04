Dehimi ETPH

Résident à BATNA, activant dans divers domaines, en relation directe avec certaines sociétés de prestations de services de levage au niveau de la capitale. Mon rôle tel que défini par mes actions consiste à présenter gracieusement assistance en direction des Entreprises à la recherche du matériel. Je précise que l’opération de mise à la disposition se fait dans les courts délais. Parmi le matériel que je propose actuellement, je cite par ailleurs les disponibilités certaines des grues à chenilles et pneumatiques. Éventuellement aussi, d'autres matériels des travaux publics et pétroliers.

Vu l'importance de la présence quantitative physique au niveau des parcs, nous pouvons satisfaire les demandes les plus importantes.





Mes compétences :

Fibre optique

Construction