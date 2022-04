Dehlinger HERVÉ

J'ai trouvé dans mon itinéraire professionnel de commerçant un terrain d'expression propices aux challenges et défis que j'aime relever quotidiennement. Manager par le calme, j'aime rappeler à mon équipe lors du briefing, que nous allons jouer chaque jour, la plus belle ligue d'improvisation qui soit. Reste que c'est collectivement et dans le respect de tous et des valeurs groupe que nous oeuvrons à la volonté de l'excellence dans la satisfaction client.



Mes compétences :

MANAGER LA VENTE

Merchandising

Négociation

Management

Gestion financière

Marketing opérationnel et stratégique

Gestion de la relation client