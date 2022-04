Deianira DI MONDA

Diplômée en Ingénierie des Télécommunications à l’Université Federico II de Naples en Italie, je souhaiterais aujourd’hui démarrer ma carrière au sein d‘une société de conseil en management. Je suis en effet très attirée par la diversité et la richesse des missions sur lesquelles le consultant est amené à intervenir.

Etant confronté à une grande variété de situations et de cultures d‘entreprises, le métier de consultant est selon moi la meilleure façon d’assimiler un grand nombre de connaissances et d’acquérir rapidement une expertise dans un domaine. Je suis également séduite par la recherche continue de performance et d’amélioration pour servir les intérêts des clients.



Mes compétences :

VHDL

Microsoft Office

Matlab

Java

Internet

C++

C Programming Language