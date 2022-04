Deirdre BOLGER

Doctorat en informatique (University de Limerick, Irlande), spécialité - modélisation computationelle de la perception auditive, acoustique, ethnomusicologie, musicologie cognitve. Master en neuroscience (Kings College, Londres). J'ai travaillé en tant que post-doctorant au CNRS à Paris (Langues-Musique-Société), dans un laboratoire linguistique, ethnologie et ethnomusicologie, et à Marseille dans un laboratoire de neuroscience et neuropsychologie (INCM) Chercheuse en neuroscience de l'audition et modelisation de la perception auditive et doctorant en avec 5ans d'expérience dans la recherche au CNRS.



Actuellement traductrice scientifique, technique(français-anglais, irlandais - anglais) pour suivre ma passion pour l'écriture et les langues et pour utiliser mes compétences et connaissances scientifiques.

Je spécialise dans la traduction des artricles scientifiques (psychologie, neuroscience, acoustique, linguistique, informatique, physiques, le domain medical, musique, technologie de la musique, la littérature des enfants, traduction des sites web).



Professeur (diplomée et experimentée)



Anglais (langue maternelle), français presque courant.



Acoustique:

techniques de traitement de signal sonore

logiciels pour l'analyse, traitement et le syntèse des sons (Csound, Puredata, Audiosculpt, Cubase)



Compétences spécifiques:

Informatique:

word, excel, powerpoint

programmation (matlab, C, C++)

expérience en Linux

Réseaux de neurones (neural networks)



Statistiques (pour psychologues et pour les sciences humaines)



Autres logiciels:

Recherche en neuroscience: Presentation, Statistica, SPM (pour IRMf), EEGLab (outil de Matlab pour EEG)



Mes compétences :

Acoustique

Anglais

Cognition

Enseignement et formation

Traduction scientifique

R

Python

MATLAB

SPSS Statistics

Rédaction technique

Traduction anglais français