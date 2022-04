Deissi PONNOU DEMARIE

L'essentiel de mon expérience professionnelle se concentre autour de la communication, plus précisément de la promotion d'un produit ou d'un événement.

Cela m'a permis de mettre en pratique les acquis théoriques du Master, à savoir les différentes techniques de communication : relations presse, événements promotionnels, médias, réseaux sociaux, proximité avec clients ou public...

Depuis ma sortie du diplôme, les nouveaux outils web se sont démultipliés à une vitesse impressionnante, pour réussir à rester suffisamment connectée, il m'a été indispensable de m'auto-former (wordpress, in design, référencement SEO etc...)

Mon immersion au coeur de Déclic Publications m'a conférée une certaine polyvalence : tâches administratives, rédaction d'articles et interviews, mais également connaissance de la chaîne graphique et gestion de projet.

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un poste qui me permettra d'allier mes trois compétences: langues, commerce et communication et même si je n'y ai pas été formée, le web et ses innombrables outils m'intéressent particulièrement, c'est d'ailleurs pour cela que je fais de mon mieux pour rester informée et actualisée sur le sujet. Je serais enthousiaste à l'idée de confirmer et d'approfondir tout cela grâce à un poste résolument ancré dans le web 2.0



Mes compétences :

Gestion de projet

Rédaction

Relation clients

Chaîne graphique

Relations Presse

Stratégie de communication

Media planning

WordPress

Joomla!

Internet