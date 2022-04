Deizo ACADEMY

Les stages DEIZO FOOT ACADEMY comme des pros : Une combinaison spécifiquement élaborée...



L'harmonie du stage DEÏZOFOOTACADEMY = La pratique de votre sport favori + les activités annexes + les thématiques



Les stagiaires sont encadrés par un ancien joueur professionnel de footballeur et d'éducateurs tous diplômés d'état.



Au cours des séjours, sur un magnifique domaine (47 hectares, dont 11 hectares de lac, à Miramont-de-Guyenne, dans le sud ouest de la France, 47, Lot-et-Garonne) les jeunes ont une pratique sportive régulière et quotidienne jusqu'à 6 heures selon la formule choisie.



Certains séjours sont orientés vers des activités multi-sports, d'autres, beaucoup plus pointues, sont vraiment dédiées à la thématique.



Sur chaque séjour, nous abordons des aspects spécifiques à l'activité autour d'ateliers variés (déplacement, controle, passe, dribble, jongle, frappe ou shoot...) pour développer l'aisance technique des jeunes et les rendre chaque jour un peu plus confiants dans leurs capacités.



Les mises en place collectives (tournois, matches, ou simples oppositions) sont régulières pour les mettre en pratique.



Ces programmes dans votre centre de vacances, nécessitent des temps calmes quotidiens. L'occasion nous est donnée pendant ces temps de repos, de partager avec les autres jeunes,



Via des mini-débats autour de thèmes comme la santé ou le haut niveau, la diététique ou l'arbitrage, le savoir vivre, la mixité, le partage, le respect...



Et en fonction du choix d'une formule plus ou moins intensive, ces séjours offrent également la possibilité aux jeunes de profiter d'autres activités sportives, culturelles ou autre.



Activités annexes: (futsal, espace spa, tir à l'arc, escalade, accro branche, ping-pong, VTT, natation, tennis, canoë-kayak, aviron, motocross, équitation, rugby, golf, pédalo,patinoire synthétique, karting...)





Mes compétences :

Direction générale

Entraineur diplomé d'état

Ancien joueur professionnel de football

Créateur et gérant de la marque de sport DEIZO