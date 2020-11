MASSAGES ET SOINS Massage suédois, Deep Tissue/Trigger Point/Détente Myofasciale, Massage ayurvédique, Lomi Lomi, Massage californien, Réflexologie plantaire, Massage oriental, Massage thaïlandais, Massage amincissant, Massage drainant, Massage prénatal, Massage aux bambous, Massage balinais, Massage aux tampons épicés à lhuile chaude, Massages aux pierres chaudes, Shiatsu et Massage amma assis



PROTOCOLE CRAFT®

Massages et Formations



Formateur et praticien en massages bien-être agréé de la FFMBE Fédération Française de Massages Bien-être



Certifié en thérapie ostéofluidique énergétique spécialisation libération émotionnelle et détoxination.



Spécialisation en deep tissue - organes internes et trigger point.



Diplômé du centre de formation en massages BE à Paris, il sest formé à travers le monde entier. Fort de ses 12 années dexpérience, il est aussi formateur et pédagogue. Il a enseigné dans plusieurs écoles de massage parisiennes et formé les équipes de nombreux centres, spas et salons de massage. Son projet pédagogique a été appliqué au programme de lAFPR et de la POE de Paris 11.



Il est également certifié en thérapie ostéofluidique. Une technique alliant méthode Poyet, ostéopathie énergétique et décodage biologique intuitif.



Ses diverses formations en massage, thérapie ostéofluidique, arts vivants, civilisation française, en font un praticien apprécié pour ses connaissances et sa polyvalence. Ancien danseur, passionné d'escalade et de yoga, son âme dartiste lui permet de faire de chacune de ses séances un moment unique et de créer un massage personnalisé de grande qualité.



Dans le cadre de sa pratique professionnelle et de son enseignement, Dejan Garbos développe son propre concept de médecine douce et pédagogie : Protocole CRAFT®, une approche anthropologique du phénomène du massage.



Il pratique son concept de bien-être dans le 9e arrondissement de Paris au Centre de Médecine Douce - LEspace TerraNova un lieu unique où se mélangent le monde du massage, la médecine douce, la santé et lart. Une véritable philosophie de bien-être global.