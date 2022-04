Delabbaye MALO

2 ans 1/2 d’expérience professionnelle - dont 2ans d’expérience en Ingénierie secteur Télécom réseaux et 6 mois en qualité de Technicien réseaux - me donne l’opportunité d’avoir une approche polyvalente du métier d’Administrateur réseaux.



L’ingénierie constitue mon cœur de métier . Mes secteurs d’intervention relèvent des Systèmes informatiques et des réseaux informatiques et Télécoms.



Dans cette approche du métier d’Ingénieur Télécom, les fonctions suivantes comptent parmi mes domaines privilégiés : Administrateur réseaux, Administrateur base de données, Ingénieur support et Ingénieur Test et validation





Mes compétences :

Adaptabilité administrateur télécoms

Pragmatique et orienté résultat

Persévérance et intégrité

Sens relationnel

Rigoureux et concentré