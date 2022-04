Delachaux CHARLOTTE

2011-12 Consulting & Productions



RTI, «un an apres l'investiture d' Alassane Ouattara » ITW

E ! - « La Star de l’année » 90’

France Ô - Coordination artistique

"24h de l’Outre Mer","Téléthon",«Ô Rendez vous»

TELESUD -Conception et Production

- conception de la grille des programmes rentrée du 12 Sept 2011-

- Production «Raconte moi…L’Afrique»; «Afrique en court»; «Concert privé»;

«C’est Plus Show Au Sud»



2008-10 Directrice Générale et Productrice

SCDC Productions



France Ô - CFI – TELESUD

- «AFRICASTAR saison 2» émission musicale de télé

réalité en prime time (8 fois 140 minutes en direct du Sénégal

et de la Cote d’Ivoire) présention Claudy Siar -

- «AFRICASTAR saison 1» (en direct du Gabon)

- «4ème Nuit de la Musique » concert au stade Omar Bongo.



2005-07 Directrice Générale & Productrice

HEIDI Productions



Fondation Amissah Bongo-Gabon

- «Concert Miriam MAKEBA»; «Concert Sean Paul»; «3ème Nuit de la Musique»; «Balafon Gabon Music Awards»;«Water for Life» concert de Jay’z; « 2ème nuit de la Musique»

TPS STAR

- «Reprise» documentaire (52 minutes) sur la revanche du

boxeur J.M.Mormeck au Madison Square Garden - NY

VEOLIA

- « La minute verte » programmes court (2.30 minutes) sur

le développement durable - Niamey Niger.



2000-04 Directrice Générale & Productrice

BE GOODY Productions

France 2

«Vos imitateurs préférés» , «Bravo les Petits Coeurs» (90’)

présentée par Véronika Loubry

France 3

- «Sorties de nuit» émissions hebdomadaire (13’)

présentées par Marine Vignes (2 saisons)

- «Sorties en Avignon» émissions spéciales festival (4x26‘)

Canal +

- «Habillé(e)s pour…» (4x52’) ; «Les dessous de Melle Agnès» ; «La nuit de la Mode »



1998 2000 Productrice Déléguée

WAY Productions

France 2

- «Iga tshe» ; «Hymne à la voix», "Les Voix du Coeur», «Le Temps

du Maroc», «Spéciale Grenade», «Spéciale Europe», «Une île de beauté » , «Nuit Magique» ; «Spéciale Sol En Si»



1995-98 Coordinatrice Déléguée

M6

- «Hit machine» ; «Faites comme chez vous»



Mes compétences :

Productrice