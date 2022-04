Delafaite GÉRARD

Bonjour,

Je m'appelle Gérard DELAFAITE , j'ai 64 ans , j'ai commencé ma carriére dans la sidérurgie en 1971,

a l'origine j'ai un CAP de peintre en batiment. J'ai mis le pied a l'étrier dans le gardiennage en 1978

et deux ans plus tard au service prévention incendie.Pour connaitre le métier , j'ai incorporé un centre de secours dans l'est de la france et j'ai fait les formation de sapeur pompier.En 1985 , j'ai été muté a Dunkerque , je rejoins le service incendie d'une usine sidérurgique. Toujours en tant que sapeur pompier volontaite j'ai gravis les échelons jusqu'au grade de capitaine. A l'usine a ce jour je suis expert surete et interventions pompiers.Je suis retraité des sapeurs pompiers volontaires. J'ai fait beaucoup de formation au CNPP et dans les SDIS des départements ou j'ai été sapeur pompier volontaires.