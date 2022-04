Delafuye EDOUARD

Avocat depuis Janvier 2006, Associé du Cabinet SJOA à NANTES depuis Septembre 2008, j’interviens essentiellement dans les opérations de création, de restructuration et de transmission de Sociétés et de Groupes de Sociétés et également dans les opérations de transmission d’Entreprise Artisanales, Commerciales ou Libérales.



J’accompagne par ailleurs les Sociétés et les Groupes de Sociétés, les Entreprises et les Particuliers lors d’un Contrôle fiscal et lors de la procédure faisant suite au Contrôle fiscal.



Diplômes :

D.E.S.S. Droit des Entreprises (ANGERS)

D.E.A. Droit des Affaires et de l’Economie (PARIS 1 PANTHEON SORBONNE)

C.A.P.A. (POITIERS)

D.U. Procédures Fiscales (LE MANS)



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires