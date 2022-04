DELAHAYE Bruno,



Nous vous proposons une analyse financière et technique de vos télécoms, (téléphonie fixe, mobile, Liens xDSL, VPN....)



Nos solutions résilientes nous permettent de garantir et sécuriser l'acheminement de vos informations voix et data. Nous mettons en place les outils d'analyse qui vous permettent de garder la maitrise technique et financière de vos télécoms, et de vous conforter dans vos prises de décisions.



Nous gérons également pour vous, la mise en place des numéros spéciaux type 0800, 0810, 0820....(création ou reprise) avec une réelle valeur ajoutée : le routage, et l'analyse du trafic entrant.



Mes compétences :

ADSL

Communication

Internet

Résilience

sdsl

Telecom

Téléphonie

VPN