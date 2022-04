Delalande CLAUDE

Officier (ER)de la Brigade de Sapeurs Pompiers de PARIS (27ans)

Ancien sportif de haut niveau(Gymnastique)

Ingenieur Securité au Parc des Expositions de la Ville de Paris "Paris Expo" (10 ans) et Groupe UNIBAIL(6ans)

Consultant SDI(Synergie Développement Industriel )et LUXINOV: Etudes Sécurité Incendie/Recherche et développement Systèmes sécurité,équipements,matériaux concepts techniques, concourant à la sécurité des personnes et des biens.(Mise au point du mur ACIER Coupe Feu 4Heures "FIREBREAK" pour ARCELOR MITTAL)développement de la construction IGH et ITGH filière sèche (Concept constructif Global Acier)issue de la déclinaison technique des panneaux sandwich "FIREBREAK "

LuxClad et panneaux SetLux. pour FOAMGLAS

Depuis plusieurs années, favorise la diffusion et la promotion du concept Francais d'immeubles de Grande hauteur (IGH) et Trés grande hauteur(ITGH) dénommé "Tours Polycentriques"

mis au point avec Denis SLOAN Architecte et Peter TERRELL ingenieur structures.

''Principe architectural permettant la création de Quartiers Spatiaux de 100 à 600 métres (et plus) dans un cadre programmatique, sécuritaire ,écologique, incomparable...parfaitement adapté à la problématique des mégalopoles du 21é siècle.(Sécurité ,Mixités sociale et fonctionnelle...)''

Veritable "structure spatiale" idéale pour développer à grande échelle, des immeubles vegetalisés de 8 à 12 étages toutes natures, bois compris dans le cadre du developpement de la filiére ADIVBOIS

http://youtu.be/Xq7HSd2gY7A?list=PL8AEB37EAF5E44839

Responsable France SARL Fire Technologies

Distributeur exclusif système Suédois d' Eco-extinction des incendies HP "COBRA" agissant par perforation et diffusion de brouillard d'eau et assurant la protection des personnels et de l'environnement.

En matière d'extinction des incendies en Europe: favorise le développement d'un nouveau "Concept Global d'Attaque" adapté à la dynamique des feux, (Brumisation ventilée) mis au point en collaboration avec le Groupe de Sapeurs Pompiers Européens EU.Firefight.,pour annihiler les phénoménes thermiques .

http://youtu.be/JhGulLNiq94

Distibuteur exclusif scooter de mer "RescueRunner" inventé et mis au point par la SNSM Suèdoise.



www.luxinov.com



Mes compétences :

IGH

Ingénierie

Recherche

Sécurité

Sécurité incendie