Delalande TONY

Synalcom apporte aux enseignes, commerçants, professionnels de santé et banques, des solutions et services dans les domaines du paiement et de l’encaissement par carte bancaires.

Synalcom s’appuie pour cela sur un pôle technologique composé d’experts en monétique, en électronique, et en informatique et réseaux télécom.



www.synalcom.fr



Mes compétences :

Automates

Cartes Bancaires

Electronique

EMV

Gprs

Maintenance

Monétique

Monétique integrée

Terminaux de paiement

TPV