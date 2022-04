Delali GOLET

Polyvalente, dynamique et rigoureuse, j'aime travailler aussi bien en équipe qu'en groupe. Je suis Technicienne en Électricité. J'ai un BTS en Électrotechnique et une Licence Professionnelle en Distribution Électrique et Performances Énergétiques des bâtiments en alternance chez Cofely GDFsuez en Île-de-France.

Capable de travailler sur un chantier BTP, dans l'industrie, dans la maintenance électrique. Prête à travailler avec une entreprise qui voudrait bien exploiter mes compétences et les développer.

Je souhaite travailler présentement sur le terrain pour parfaire mes compétences en tant que technicienne en électricité ou de maintenance et à long terme poursuivre ma formation d'ingénieur dans le domaine de la Performance Énergétique ou de l'Economie d'Énergie afin de devenir chef de projets et plutard Consultante.



Mes compétences :

Câblage

Utilisation des logiciels See Electrical, caneco B

Lecture de schémas électrique, hydraulique et bâti

Sauveteur secouriste

Habilité Br, BC

GMAO programmation de maintenance périodique