Docteur en droit et diplômé en sciences criminelles, Maître DELAMOUR MABA DALI a travaillé à l'Assemblée Nationale dans diverses commissions notamment à la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation et de l’Administration Générale de la République.

Issu de la prestigieuse Ecole des Avocats de FRANCE : l'École de Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de PARIS (E.F.B PARIS), disposant de solides compétences, Maître DELAMOUR MABA DALI plaide devant toutes les juridictions de l’Ordre judiciaire (juridictions civiles, commerciales, pénales et prud’homales) et devant les juridictions administratives.

Maître DELAMOUR intervient quotidiennement sur l'île de MAYOTTE ainsi qu'à LA REUNION. Il plaide aussi devant des juridictions métropolitaines, ultramarines et dans les Etats de l'Océan Indien.

Aguerri en sciences criminelles, Maître DELAMOUR vous défend en droit pénal et droit pénal des affaires .

Maître DELAMOUR, vous conseille, assiste et représente en droit civil, droit des affaires et en droit social.

Enfin, Maître DELAMOUR vous assiste et représente devant les devant les juridictions administratives.



cabinetavocat.delamour@gmail.com

http://delamour.over-blog.com/



Mes compétences :

-Contentieux -Conseils

-Rédaction d'actes -Consultations juridique