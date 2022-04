Delange ERIC

Actuellement chargé d'aider les gens qui rencontrent des soucis au cours des démarches à effectuer en vue de l'obtention de la pension,je suis avant tout quelqu'un branché "arts" passionné de théâtre, le pratiquant, ( voir le petit théâtre du midi) passionné également par l'écriture que ce soit de la poésie, de l'écriture théâtrale ou du roman.

En dehors de la sphère artistique je suis également passionné d'histoire et particulièrement le moyen)âge et la révolution française.



Mais comme j'ai déjà dit " mon pays c'est les gens", oui ce sont les gens , l'humain est number one.