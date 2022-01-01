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Delannel GUILLAUME

FLASSANS SUR ISSOLE

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Flassans-sur-Issole dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • KUEHNE NAGEL - CHAUFFEUR P.L

    2006 - maintenant - CHAUFFEUR LIVREUR DEPARTEMENTAL (83)
    - SPECIALISATION MATIERE DANGEREUSE
    - FIMO
    - FCOS
    - FORMATION ECO CONDUITE
    - CONDUITE RATIONNELLE

  • SN.VI.SUD EST - MECANICIEN VEHICULE DE CHANTIER ET DE CARRIERE

    2006 - 2006 - TRAVAUX DE PETITE ET GROSSE MAINTENANCE GAMME CATERPILLAR / KOMATSU.

  • G.T.L.E EB.TRANS - MECANICIEN P.L

    2005 - 2005 - MECANICIEN P.L GAMME MERCEDES ACTROS / AXXOR
    - MAINTENACE DE 1ER NIVEAU SUR SITE

  • CHATEAU COMMANDERIE DE PEYRASSOL - HOMME DE MAIN

    2004 - 2006 - HOMME DE MAIN
    - JARDINNIER
    - AGENT DE SECURITE NUIT ET MARIAGE EVENEMENTIEL

  • ARMEE DE L'AIR - MECANICIEN CELLULE HYDRAULIQUE MIRAGE 2000 D

    Paris 2001 - 2004
    - FORMATION TRACTAGE AVION
    - PISTARD AU SEIN DE L'ESCADRON DE CHASSE 03.003 ARDENNES A LA BASE AERIENNE
    133 NANCY-OCHEY
    - MAINTENANCE DE 1ER NIVEAU SUR AVION D'ARMES
    - FORMATION INCENDIE
    - FORMATION NUCLEAIRE - BACTERIOLOGIQUE - CHIMIQUE EN ESCADRON
    - SENSIBILISATION ARMEMENT AERIEN GENERAL
    - VIGIPIRATE ORLY 2001
    - DETACHEMENT SURVEILLANCE BOUCHE DU RHONE FEU DE FORET (RENFORT SAPEURS
    POMPIER S.D.I.S 13)

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel