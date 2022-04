Delannoy CASSANDRE

Coordinatrice Relations Clients pour le Groupe Verywear, représentant 4 enseignes de magasins de prêt à porter Homme et Femme, ainsi qu'un site e-commerce Multi-marques. Avec une équipe de 3 personnes, nous gérons au quotidien les demandes des clients par email et téléphone, et sommes supports aux équipes de vente magasins.

Je suis chargée d'animer et de représenter le Service Clients au sein de l'entreprise.