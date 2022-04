Delaplace LAURENCE

Mon expérience professionnelle dans le domaine du voyage d’affaires et la création de mon entreprise en hébergements touristiques m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences.



L’esprit d’initiative, le goût du challenge, la créativité et la rigueur sont les maîtres mots de mon comportement professionnel et une véritable motivation pour de nouvelles orientations.





Mes compétences :

Entreprenariat

Aisance relationelle

Rigueur

Organisation du travail

Autonomie professionnelle