Parce que chez QUALICONSULT nous faisons rimer l’écoute du client, la réactivité et la compétence technique!!!

Nos activités principales, le contrôle technique construction, la coordination SPS et l’assistance maîtrise d’ouvrage (H&E, Thermique, amiante, etc……….).

Notre force : la réactivité, l’écoute et la compétence.

N’hésitez pas à me contacter : charlie.delasalle@qualiconsult.fr



0630491852



Mes compétences :

Conseil

Ecoute

Respect des engagements

Réactivité

Technique