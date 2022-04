Delattre FRÉDÉRIC

Www.atdr.fr



Notre offre de service :

Piloter l’ingénierie de la conception à la livraison pour la construction de bâtiments tous corps d’état et l’industrialisation de process industriels.



Notre mission :

Vous apporter nos compétences dans le pilotage de vos projets d’investissements, de restructurations et de conseil pour optimiser la performance collective.



Nos métiers :

- Mission d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage de la programmation au pilotage global du projet (construction et mise en production d'équipements industriels),

- Mission de Synthèse de la direction et à l’exécution,

- Mission de Maitrise d’Oeuvre d'Exécution ou d'assistance à Maitrise d'Oeuvre dans le bâtiment et l'industrialisation,

- Mission de conseil sur le réglementaire de la construction et l'organisation de projets.



Quelques thématiques :

- Construction d'ensembles immobiliers (immeubles de bureaux, immeubles de logements, centres commerciaux, hôtels).

- Équipements hospitaliers et médicalisés (hôpitaux, EHPAD).

- Installations Industrielles (plateformes logistiques, bâtiments de production pharma-agro-déchets-nucléaire, construction et démantèlement nucléaire).

- Centres aquatiques / loisirs.