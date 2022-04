Délégation Régionale CETIM

Le Cetim en PACA est une interface régionale destinée à promouvoir les travaux de R&D collectifs, les veilles réglementaires, technologiques... auprès des entreprises mécaniciennes.

Pour cela, les membres de la délégation, délégué régional et chargée de développement régional rencontrent les différentes entreprises cotisantes du Cetim, organisent des réunions techniques, les rendez-vous de la mécanique (6 par an dans toute la grande région), proposent des actions collectives régionales avec le soutien de ses partenaires financiers (Etat, Région, FSE, F2i...), en collaboration avec les différentes entités régionales. Le Cetim, membre de l’alliance Industrie du Futur, contribue par ses délégations à la diffusion de la connaissance des briques technologiques du futur.

L'équipe de la délégation est également à votre écoute pour répondre à vos besoins d'accompagnement dans vos projets d'innovation et de développement.



Mes compétences :

Mécanique

Robotique

Contrôle non destructif

Usinage

Soudage

Fabrication additive

Aéronautique

Assemblage

Métallurgie