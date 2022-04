Delfin ADAM

Communication et polyvalence, voici une bonne façon de me décrire.

Après une belle première vie de journalisme et 10 années entre radio (reportage et présentation) et agence de presse multimédia (écriture et management), j'ai réorienté ma carrière vers un autre mode de communication: l'image.



Photographe, je suis aussi infographiste print & web dans le sud de la France.



A la recherche d'un emploi utilisant ces compétences...



Mes compétences :

russe