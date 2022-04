Delfine GLOUX

Toujours à la recherche d'un équilibre entre le message à faire passer et le rendu esthétique qui captera l'attention du plus grand nombre, le métier de graphiste me passionne !



Afin de parfaire mon profil, je me lance dans une licence informatique en alternance (sur 1 an) pour maitriser les bases de la programmation et du développement.

Au programme :

systèmes de gestion de basses de données, systèmes d'information web, conduite d'un projet informatique.

Je suis actuellement en recherche d'une entreprise sur Nantes et sa périphérie.



Mes compétences :

Cascading Style Sheets

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

HTML

XML

WordPress

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HTML5

Express

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat

ActionScript

jQuery

Quark Xpress

Journals

AJAX