Delforge PHILIPPE

Gestion de tout établissements liés au tourisme et aux métiers de la bouche, compétences en cuisine et aucune difficulté pour diriger et rentabiliser le personnel .

J'ai été propriétaire ou gérant de plusieurs établissements, café dancing restaurant à Wanlin (B), café karaoké à Sclayn (B), d'une taverne restaurant dancing à Lomé (T),d'un restaurant à Lomé le jardin, d'une société de vente d'ordinateur et de groupe électrogène à Lomé,actuellement consultant en marketing en Belgique.



Mon souhait me réinstaller et participé au renouveaux du Togo;



Mes compétences :

Perseverance

Sociabilité