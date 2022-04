Je suis Delfynne Langelo, j'ai beaucoup voyagé et depuis toute petite déjà mon don m'a été révélé.

Je possède, depuis lors, la capacité de ressentir votre situation et les événements futurs.

J'ai plusieurs passions, les voyages, les promenades dans la nature qui me permettent de me relaxer et de me concentrer.

Quand je suis en consultation, j'oublie le temps et je m'investis totalement et à fond.

Lorsque la personne me contacte, je capte les événements grâce à des symboles, des clichés, des flashs qui me relient à votre situation par ma voyance pure, auditive et intuitive ainsi que mes oracles.

Grâce à la vibration de votre voix je me capte sur votre vie, je réponds à vos interrogations de manière franche et sincère et surtout sans complaisance.

Mes oracles m'aideront à affiner ma voyance, l'oracle bleu, gé et des anges sont un atout supplémentaire pour répondre à vos questions.

A tout de suite pour une voyance avec vous, en toute simplicité entre vous et moi



Delfynne Langelo



