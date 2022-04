Delhia MARSOLF

Je suis diplômée esthéticienne depuis 20 ans sans jamais avoir pratiqué cette profession, j'ai peu d’expérience professionnelle en institut, je pratique à mon domicile pour mes ami(e)s ou chez des eux.

Le métier que j'ai exercé depuis toujours est celui d'assistante-dentaire, un poste au départ qui ne devait être qu'un stage. Et c'est de fil en aiguille que j'ai acquis une expérience de 17 années.



Seulement aujourd'hui, je souhaite réintégrer le monde des soins et du bien-être en y travaillant a domicile,

Mon intérêt serait de m'occuper de personne ayant besoin de contact affectif, tel que les personnes malades et âgées...



Merci.