Titulaire d'une Licence en Administration général et d'un Certificat D’Étude Supérieur de Gestion ( C E.S.G )

Anciennement Délégué Commercial à la société de presse écrite "Emmanuel" et Responsable des Ressources Humaines Chez GP entreprises( Spécialisée dans la Fabriques des Produits Laitiers), Membre de l'Action pour l’environnent et la Solidarité Internationale ( AESI) ; Actuellement en poste Chez SIKAR- Finance MoneyGram.