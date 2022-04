Delia HERNANDEZ HÉRISSON

Je suis micro entrepreneuse et rédactrice web depuis bientôt un an. J'ai à mon actif plus d'une centaine de textes commerciaux et informatifs dans des domaines très divers. J'ai également des connaissances en SEO.

Je rédige, corrige ou reformule vos textes, sans fautes et sans plagiat.

Je maîtrise parfaitement la langue française, mais aussi l'espagnol.

Je peux bien sûr fournir des échantillons de rédaction sur demande.



Mes compétences :

Microsoft Office

Respect des délais

Orthographe

Autonomie

OpenOffice

Respect des engagements

Rigueur

SEO