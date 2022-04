2fprototypes a été fondée en 2002, et en développement en 2010, qui est l'un des plus

fabricants de prototypes expérimentés à Shenzhen en Chine. Nous nous sommes spécialisés dans la rapidité

prototypage par coulée CNC, SLA, SLS et Vacumm et moulage par injection plastique.

Avec 15 ans d'expérience dans la fabrication de prototypes et de modèles, nous utilisons notre haute précision

des machines et des compétences éprouvées pour donner vie à votre vision.

Avantage :

1. 15 ans d'expérience dans la fabrication de prototype / outillage

2. Posséder deux usines: usine en métal et usine en plastique avec l'installation de 5000 mètres carrés, 200

personnel qualifié

3. Services: CNC / SLA / SLS / coulée sous vide / outillage

4. Traitements de finition professionnels et divers

5. Meilleur prix et bon service

6. Citez rapidement et projet terminé efficacement

7.ISO 9001: 2015 et ISO / TS16949 passé



Mes compétences :

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Microsoft Word

CimPack

Adobe Illustrator

Microsoft PowerPoint

Service client