Delia STEFAN

Désireuse de relever de nouveaux défis en intégrant une structure qui puisse répondre à mes attentes en termes d'évolution de carrière, je souhaite aujourd'hui vous proposer ma candidature. Mon esprit méthodique, mon sens des responsabilités et mes connaissances techniques sont autant d'atouts que je pourrais mettre au service de votre société.

Avec une expérience de deux ans dans un Cabinet d’Expertise Comptable ayant en charge un portefeuille de clients, et la formation professionnelle en Comptabilité Gestion à l’AFPA de Créteil qui m’a permis d’adapter mes compétences au contexte français, j’ai pu accomplir en autonomie deux missions en Cabinet d’Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes, en tant que stagiaire.

Rigueur, sérieux et capacité d’adaptation ont été mes atouts pour mener à bien des missions en relation directe avec les clients.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel