Durelle Délicat NDINGA, 27 ans. Détentrice d'une licence en Administration et BTSE en gestion des ressources humaines avec une expérience en gestion des RH. Capable de travailler sous pression et en équipe. le sens de la responsabilité,la rigueur,le dynamisme sont le fondement de mon savoir faire. Parle couramment le Français,et, capable de travailler sur Word, Excel, Internet et Navigation.