Délices D'autrefois PÉCHÉS GOURMANDS

Créé par une famille d’artisans et commerçants de père en fils attachée au patrimoine gastronomique de la région provençale, Péchés Gourmands® propose depuis 20 ans des biscuits artisanaux et confiseries traditionnelles.



Avec le premier magasin ouvert en 1999 viendra s’ajouter autour d'un concept éprouvé des Franchises, Boutiques et Corners à travers la France entière.



Si le biscuit traditionnel reste aujourd’hui le produit phare de l’enseigne, Péchés Gourmands® propose également tout un univers réunissant Confiseries : Calissons, Nougats, Caramels, Berlingots; Chocolats Fins : Olives en chocolat, Bouchées…mais aussi, Confitures, Miels, Sirops…



Retrouvez-nous sur notre site internet :

http://www.peches-gourmands.fr/specialites-provencales.php4



