Deliencourt LAURENCE

Forte de plus de 30 années d’expérience dans le domaine de l’assurance IARD, essentiellement chez des courtiers, j’ai acquis une solide expérience dans ce secteur d’activité tant auprès d’une clientèle de particuliers que d’entreprises.

Au sein du Cabinet qui m’emploie aujourd’hui, je suis en charge de l’étude et de la mise en place des affaires nouvelles, de la gestion des contrats et du suivi du portefeuille client qui m’a été confié, portefeuille composé d’hôtels, de restaurants, de traiteurs, de PME-PMI ainsi que de châteaux et demeures historiques.



Je recherche activement sur la région de Bordeaux (rapprochement de conjoint) un poste dans le même secteur d'activité. Je vous invite à consulter mon CV.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Word