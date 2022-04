Délires & Délices by Fabien Soleger, c'est le meilleur moyen pour passer un bon moment entre amis, en famille, vous régaler lors de votre mariage, faire une fête d'entreprise ou pour tout autres événements.

Cela en dégustant nos plats traiteurs et nos boissons.

Nous proposons nos services dans le Nord-est de la France et en Suisse.

Les services proposés sont les suivants:

-Traiteur:

Gyros, Cochon à la broche, Couscous, Paella géante, Moules frites à volonté, Tartes flambées.. et pour le reste laissez parler vos envies...

-Boissons:

Bar à cocktails, bière, Crément, Champagne, Vin, Bar à jus et boissons sans alcool, selon votre imagination...



Mes compétences :

Traiteur et boissons